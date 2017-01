Ruim honderd huizen Ede hebben weer gas

De bewoners van de 487 woningen in de wijk Maandereng kwamen zonder gas te zitten door een gat in een leiding onder een afrit van de A12. Door de breuk kwam er water in de leidingen terecht waardoor de gasleidingen eerst moeten worden schoongemaakt. Het opnieuw aansluiten is een lastige en tijdrovende klus. Liander-medewerkers moeten alle huizen langs om de leiding te controleren en de kraan weer open te zetten.

Personeel van Liander werkt maandag tot 22.00 uur door om zoveel mogelijk mensen te helpen. De afgelopen dagen deelde de gemeente 250 straalkachels uit aan getroffen bewoners om de huizen warm te stoken. In congrescentrum en theater De Reehorst kunnen mensen douchen, koffie drinken of overnachten. Sinds zaterdag werd daar 48 keer gedoucht en werden er zes kamers gebruikt om te overnachten. Gedupeerden kregen een schadevergoeding van de netbeheerder voor de periode dat ze het zonder gas moesten stellen.

Maandag hadden ook drie basisscholen in de wijk geen gas waardoor de kinderen niet naar school konden. In de loop van de dag zijn de scholen volgens de gemeente weer aangesloten. Naar verwachting kan het nog enkele dagen duren voordat alle woningen weer gas hebben.