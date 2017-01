Burgemeester: strafrecht moet effectiever

Aanleiding voor zijn oproep is de publicatie van een boek van journalist Jan Tromp en hoogleraar Pieter Tops over de diepgewortelde georganiseerde criminaliteit, vooral in Brabant. Een Brabantse officier van justitie verzuchtte afgelopen weekeinde in voorpublicaties bijvoorbeeld dat het strafproces een logistieke nachtmerrie is geworden.

Jorritsma is opgevallen dat het na de uitgebreide aandacht voor het boek in de media stil bleef uit Den Haag. ,,Er is niet of nauwelijks gereageerd uit Den Haag. Criminaliteitsbestrijding lijkt mij een gedeelde verantwoordelijkheid die ondersteund moet worden met voldoende faciliteiten en financiële middelen, vooral waar de nood het hoogst is'', herhaalde hij de diverse oproepen van zijn voorganger Rob van Gijzel. Jorritsma is sinds september burgemeester van Eindhoven.

Criminaliteitsbestrijding vergt volgens hem een lange adem maar hij concludeert ook dat de overheid het probleem niet alleen kan oplossen. ,,We hebben de oren en ogen van burgers en ondernemers nodig als bondgenoten in de samenleving'', zei hij.