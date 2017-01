Zwitsers: geen paspoort ’irritante’ Nederlandse koebel-activist

Holten woont al jaren in het Alpenland en wil daarom al een tijd lang graag een Zwitsers paspoort. De 42-jarige veganiste voldoet in principe aan alle eisen, maar ze heeft zich in de afgelopen jaren niet populair gemaakt door keer op keer acties te voeren tegen de bellen die koeien dragen als ze in de wei staan.

„Het geluid dat die dingen maken is honderd decibel. Dat is vergelijkbaar met een pneumatische boormachine. Dat willen wij toch ook niet bij onze oren hebben hangen?”, zo zei ze eerder.

Zware bellen

Ook het gewicht van de zware bellen is haar een doorn in het oog. „Vooral de bellen die de koeien dragen als ze van en naar de alm worden gebracht zijn loodzwaar. De dieren hebben dan rond vijf kilo om hun nek hangen. Dat gaat schuren en branden in de huid.”

De veganiste, die zichzelf omschrijft als freelance journalist, model en dramastudent, verzette zich tegen meerdere Zwitserse tradities. Ook is ze tegen jagen en varkensraces en heeft ze geklaagd over de veel te luide kerkklokken in haar dorp. Dit tot grote woede van de lokale bevolking.

In 2015 gingen de dorpelingen middels een referendum voor haar naturalisatie liggen en dat doen ze nu weer. Haar aanvraagformulieren zijn dan ook geweigerd, zo schrijft thelocal.ch maandag. Vooral het feit dat Holten zo vaak de media opzocht om haar visie te verspreiden, is volgens een woordvoerder van het dorp de grootste reden van de haar richting de activiste.

Foto: Facebook

Ook lokaal politica Tanja Suter vindt dat Holten een “grote mond” heeft. Ze verdient niet genaturaliseerd te worden “als ze ons irriteert en onze tradities niet respecteert”.

Tradities

„Ik denk dat ik te vaak zeg wat ik denk en dat doe ik dan te hard”, weet Holten, die wil benadrukken dat ze niets tegen de Zwitserse tradities heeft. Het gaat haar uiteindelijk om het welzijn van de dieren.

Het woord is nu aan het regionale bestuur in het kanton Aargau, dat nog kan beslissen om ondanks de bezwaren van de bewoners haar het staatsburgerschap toe te kennen.