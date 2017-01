Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Vrachtwagen verplettert Mercedes

40 min geleden Onze Redactie

Arnhem - De bak van een zwaar geladen vrachtwagen heeft maandagmiddag een Mercedes verpletterd aan de Nieuwe Havenweg in Arnhem. De lading oud ijzer in de bak viel om tijdens het keren, waardoor de vrachtwagen in zijn geheel op de geparkeerde auto viel.