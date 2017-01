„We worden steeds van het kastje naar de muur gestuurd. De communicatie is een ramp. Weliswaar worden we in een hotel ondergebracht, maar we hebben geen schone kleren en zijn het wachten moe”, klaagt Ton van Leeuwen (28) uit Breda, die vrijdag met een groep vakantiegangers uit Zuid-Afrika naar Amsterdam zou vliegen via een stop in Istanbul.

„We weten niks. Het is totale chaos en de irritatie neemt elk uur toe," zegt Van Leeuwen.

Een woordvoerster van Turkish Airlines zei maandag dat er sprake is van overmacht door de extreme weersomstandigheden. „We staan onze passagiers die vastzitten in Istanbul zo goed mogelijk bij. Hopelijk is het vliegveld dinsdag weer open en kunnen we iedereen naar huis brengen.”

Maar Van Leeuwen en zijn lotgenoten twijfelen daaraan. „Vrijdag strandden we eerst in de Turkse badplaats Bodrum, omdat het vliegtuig niet door kon naar Istanbul. De volgende dag kwamen we daar alsnog aan, maar het is een hel. Er ligt een halve meter sneeuw en het vriest. We hebben alleen zomerkleding aan. Er vertrekken maar mondjesmaat vluchten.”

Volgens Van Leeuwen had Turkish Airlines hen maandag ineens van de passagierslijst gedumpt. „Gelukkig dat onze reisorganisatie voor ons in de bres springt, anders zitten we hier waarschijnlijk volgende week nog. Want het blijft sneeuwen.”

Vluchten worden volgens hem langdurig vertraagd of geannuleerd. „We weten niks. Het is totale chaos en de irritatie neemt elk uur toe. Het is onbekend wanneer en hoe we hier zullen wegvliegen. En Istanbul is door die aanslagen toch al geen lekkere plek om dagen te verblijven.”