Eis: 18 jaar voor man die vrouw tot moord aanzette

Mahmut B. zou zijn vrouw, Semra K., hebben bevolen om Radazan Korkmaz dood te schieten. Hij gaf het vuurwapen en legde uit hoe het werkte. Hij dreigde haar familie iets aan te doen als ze zou weigeren. Ook zou hij haar doden als ze haar minnaar niet zou ombrengen.

Op 1 februari 2013 schoot K. de 44-jarige Korkmaz dood op de Emmastraat in Vlaardingen.

Verkracht

Semra werd volgens het OM elke dag mishandeld, met een riem geslagen en verkracht. Ze werd vastgebonden op bed en haar mond werd afgeplakt. Verder had hij naaktfoto’s en pornografische foto’s van haar gemaakt en gedreigd die openbaar te maken.

De vrouwelijke verdachte zou volgens haar advocate doodsbang zijn geweest voor haar echtgenoot. Op de bewuste vrijdagmiddag ging ze zoals haar was opgedragen met het aangeleverde wapen naar de moskee in de Emmastraat. Daar schoot ze het slachtoffer in zijn auto door het hoofd.

De rechtbank veroordeelde B. eerder tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Ook zijn vrouw werd tot diezelfde straf veroordeeld. De officier van justitie had in eerste aanleg een gevangenisstraf van 10 jaar geëist tegen de vrouw en een gevangenisstraf van achttien jaar tegen B.

Zowel het Openbaar Ministerie als de verdachte gingen tegen de uitspraak in de zaak van de man in hoger beroep. De officier van justitie is van mening dat de gevangenisstraf van twaalf jaar geen recht doet aan de bewezenverklaarde feiten. De advocaat-generaal volgt hierin de visie van de officier en eiste daarom opnieuw een gevangenisstraf van achttien jaar.

In de rechtbank ontkende B.: „Ik kan nog niet eens zes minuten fietsen, laat staan mijn vrouw verkrachten. Ik heb een hart van iemand van 80. Ik heb nog nooit iemand geslagen. In de zeventien jaar dat ik getrouwd ben, heb ik mijn vrouw niet één keer aangeraakt. Ik ben heel erg tegen het slaan van vrouwen.”