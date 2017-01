Fietsen in Bagdad

Bang? Natuurlijk was ze bang toen de Iraakse Marina voor de eerste keer door Bagdad fietste. Het was een experiment. Kijken wat er gebeurt, hoe mannen reageren. Die keken natuurlijk, met duizenden ogen tegelijk. Maar niemand die haar van haar rijwiel sloeg.

Inmiddels heeft ze honderd vrouwen aan het fietsen. „We zijn vergeten waarom we dingen niet meer doen”, vertelt Marina op de binnenplaats van de Nederlandse ambassade, veilig achter dikke muren van de beveiligde internationale zone van Bagdad. Haar lippen zijn fel roze gestift. Met haar naaldhakken en zo zonder fiets zou niemand haar als fietser herkennen.

„Mijn moeder zat in de jaren zeventig gewoon op de fiets. Op zeker moment is onder invloed van religieuze fanaten het idee ontstaan dat het je maagdelijkheid aantast. Het is al decennia geleden bewezen onzin; toch zat geen vrouw op de fiets. Inmiddels weet niemand meer waarom dat is.”

Inmiddels heeft Marina zoveel zelfvertrouwen dat ze haar fiets even stilzet als er een man te nadrukkelijk staart. „Was er wat?”, vraagt ze dan. „Doe ik soms iets raars?” Op de vraag weten die mannen dan zelden een antwoord. Het fietsen staat voor Marina symbool voor het herwinnen van burgerrechten waarvan veel Iraki’s – murw gebeukt door oorlog en onderdrukking allang het besef kwijt zijn dat ze ze hebben.

Vertrouwen

Dankzij de sociale media werd het fietsinitiatief een hype. Jongeren vertellen Marina spontaan over hun zorgen, maar vooral over hun ambities. Precies wat Irak nodig heeft. De herovering van Mosul op IS is in zicht, stabilisatie en wederopbouw worden mondjesmaat ter hand genomen, maar wat nog ontbreekt is vertrouwen. „Dat doen we hiermee, met de fiets.”

Advertentie

Rest de vraag of het niet wat link is je in een stad als Bagdad per fiets voort te bewegen. „Mensen hoeven niet bang voor me te zijn; er past geen bom onder de fiets.”

Haar optimistische verhaal had de aandacht getrokken van de Nederlandse ambassade. „De meeste mensen met goede ideeën voor de toekomst van Irak vragen om geld”, zegt ambassadeur Jan Walthuis. „Marina niet. Ze vraagt vooral om morele steun.” Met de fietsen van de ambassade kan ze haar missie uitbreiden