Van alle consumenten zegt 60% bewust te letten op veiligheidsaspecten bij de keuze van hotel en reisbestemming.

„Dat is nog nooit zo hoog geweest”, zegt directeur Kees van der Most van NBTC Nipo, die samen met trendwatcher Cherry Lab onderzoek deed naar de reistrends komend seizoen. De resultaten worden vandaag op de Vakantiebeurs in Utrecht gepresenteerd.

Grote bewaakte all-inclusive resorts en bungalowparken spelen daarop in met steeds meer faciliteiten en vermaak binnenshuis.

„Nederlandse toeristen hebben daarnaast behoefte aan vertrouwde oorden, die in hun perceptie ook veiliger zijn. Zelfs retroplaatsen als Benidorm zijn terug”, zegt TUI Nederland-baas en ANVR-bestuurder Arjan Kers. Ook Italië, voormalig Joegoslavië en Portugal zijn gewild.