Aangereden agent overleden

1 uur geleden

DEN HAAG - De 36-jarige agent Mario, die tijdens de nieuwjaarsnacht werd aangereden op het Kaapseplein in Den Haag, is maandagavond 9 januari aan het einde van de avond overleden. Hij lag sinds het ongeval in een coma op de intensive care.