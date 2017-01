Politie zocht boze ex-directeur al

„Ik heb de afgelopen 35 jaar zo’n vierhonderd faillissementen gedaan”, zegt curator Reuser. „Dat een directeur spoorloos verdwijnt komt af en toe voor, maar dat iemand de kas leeghaalt en dan in overspannen toestand dingen gaat doen, dat heb ik niet eerder meegemaakt.”

Jonker is hoofdsponsor van de schaatsploeg van onder andere olympisch kampioen Jorrit Bergsma en coach Jillert Anema. Zaterdag werd hij in zijn hand geschoten in Heerenveen. Na de schietpartij werd hij geopereerd waarbij een pink werd afgezet.