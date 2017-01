Mysterie bij dood steward

De politie denkt dat de man uit Liverpool is aangereden door een trein, maar weet niet of het om zelfdoding gaat of om een tragisch ongeluk. Getuigen die op 1 januari tussen kwart voor tien en half elf ’s avonds iets hebben gezien, worden opgeroepen zich te melden.

Het Britse bemanningslid was die avond samen met een vrouwelijke collega uit geweest in Amsterdam. Terug naar hun hotel op Schiphol namen ze een taxi. De taxichauffeur verklaarde aan de politie dat de steward midden op de A4 uit de auto wilde. Toen hij agressief werd, zette de chauffeur de auto op de pechhaven, vlak na het viaduct met de A9. De inzittenden zouden direct uit de wagen zijn gesprongen. Niet lang daarna troffen agenten op de A4, op de weghelft richting Amsterdam, een verwarde vrouw aan. Zij bleek de stewardess te zijn. De Brit werd de volgende morgen levenloos aangetroffen langs het spoor.