’Maak van langdurig werkloze een trucker’

Raadslid Ingeborg Hoogveld van Leefbaar Rotterdam heeft schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur over het nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs, ook in de regio Rotterdam. „Wat Leefbaar Rotterdam betreft is één plus één twee. De transportsector in de regio zit om werknemers verlegen en Rotterdam telt veel mensen in de bijstand die, al dan niet na omscholing, kunnen uitstromen naar een mooie baan als vrachtwagenchauffeur”, stelt Hoogveld.

Met 39.000 Rotterdammers in de bijstand ziet zij een mooi potentieel om het tekort aan chauffeurs op te vangen en mensen aan het werk te krijgen. „Heus niet iedereen kan dit werk doen, maar ik gok dat er zomaar een paar duizend van die mensen in staat moeten zijn om dit te kunnen doen, ook met omscholing.”

Toch zal het niet zo simpel zijn; de gemeente heeft ook te maken met ’minder makkelijk bemiddelbare mensen in de bijstand’, zoals Hoogveld het tactvol omschrijft. En de werkgevers hebben ook hun bedenkingen.

„Er zijn twee groepen, beiden langdurig in de bijstand, die moeilijk plaatsbaar zijn. Mensen die de hoop hebben opgegeven aan het werk te komen en mensen die niet willen. De eerste groep moet makkelijk in beweging te krijgen zijn met uitzicht op een baan en de gemeente moet ze motiveren.”

De andere groep, de onwelwillenden, is wat haar betreft ook makkelijk te prikkelen. „Er zijn te veel mensen die het wel prima vinden zo, met de bijstand en eventuele zwarte bijverdiensten. Van hen moet je de bijstand korten als ze niet willen werken.”

Advertentie

De potentiële werkgevers overtuigen is lastiger. Rotterdam werkt nauw samen met het Werkgevers Servicepunt Rijnmond (WSPR). Uit een marktanalyse blijkt dat in de sectoren transport en logistiek veel vraag is naar werkzoekenden.

In het overzicht van banen waar succesvol Rotterdammers vanuit de bijstand zijn uitgestroomd in de logistiek staat echter geen vrachtwagenchauffeur. Wel magazijnmedewerker, koerier en verkeersregelaar.

„De werkgevers willen gemotiveerde mensen”, weet ook Hoogveld. „Daarom moet de gemeente garant staan voor afspraken met werkgevers. Als mensen niet op komen dagen of te laat zijn, dan kan de gemeente ingrijpen. Hier ligt een kans, voor zowel de gemeente als de werkgevers en de Rotterdammers in de bijstand.”