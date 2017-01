Jongen (13) bijna doodgestoken door wanen psychiatrische patiënt

De ouders van de neergestoken ’Tom’, wiens naam uit bescherming van zijn privacy is gefingeerd, hebben er een jaar vol angst, verdriet en boosheid opzitten. Vandaag begint in Alkmaar met een pro forma zitting het proces tegen de man die hun zoon met slechts één messteek bijna de dood in joeg. „Het is fijn dat het proces begint, maar ik denk niet dat we naar de rechtbank gaan. Het is een eerste zitting en gebruik maken van ons spreekrecht kunnen we nog niet”, legt moeder Dimfna Koc uit. Ze blijkt terug op een bizar incident.

Op 30 november 2015 kwam hun zoon strompelend thuis. Moeder Koc zag al door het keukenraam dat er iets goed mis was. ’Mam, ik ben neergestoken en ik ga dood’, zei de jonge tiener. Hij vertelde dat een man op een nabijgelegen fietspad zijn fiets ineens voor hem plaatste en begon te schreeuwen. ’Wat zei je? Wat zei je?’. Daarna haalde hij uit.