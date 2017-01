Vorig jaar werden er in ons land ruim 34 miljoen bioscoopkaartjes verkocht, maakten de Nederlandse vakorganisaties van bioscoopexploitanten (NVBF) en filmdistributeurs (FN) zojuist bekend. De best bezochte film was de komedie Bridget Jones’s baby, waarvoor bijna 1,2 miljoen kaartjes werden aangeschaft. De digitale animatiefilms Finding Dory en Huisdiergeheimen eindigden op de tweede en derde plaats.

Nederlandse films deden het intussen aanzienlijk slechter dan in 2015. Het bezoekersaantal voor producties van eigen bodem daalde met 32,5 procent. Ook het marktaandeel van nationaal product nam met 6,6 procent af. Waardoor slechts 12,3 procent van het totaal aan verkochte bioscoopkaartjes voor een Nederlandse film was. Aanvankelijk zag het er nog slechter uit, maar Soof 2 en Mees Kees langs de lijn wisten op de valreep van 2016 de schade te beperken.

Soof 2, een romantische komedie met Lies Visschedijk en Fedja van Huêt in de hoofdrollen, werd ook de best bezochte Nederlandse film van 2016 met 542 duizend bezoekers. Rokjesdag werd tweede en Woezel en Pip: De film behaalde een derde plaats in top-tien van best bezochte Nederlandse films.

TOP TIEN BIOSCOOPFILMS 2016 OP BASIS VAN BEZOEKERSAANTAL:

1) Bridget Jones’s baby 2) Finding Dory 3) Huisdiergeheimen 4) The jungle book 5) Fantastic Beasts 6) The revenant 7) Zootropolis 8) Suicide squad 9) Jason Bourne 10) Inferno 191.719 1.082.766 1.024.822 967.434 874.047 725.565 675.431 574.241 565.281 561.222

Trailer van de nummer 1-film van 2016:

Archieffoto: bioscoopbon Foto: ANP

TOP TIEN NEDERLANDSE BIOSCOOPFILMS OP BASIS VAN BEZOEKERSAANTAL:

1) Soof 2) Rokjesdag 3) Woezel en Pip: De film 4) Knielen op een bed violen 5) Bon bini Holland 6) Hartenstrijd 7) CVS: Geblaf op de pakjesboot 8) De zevende hemel 9) Mees Kees langs de lijn 10) Hart Beat 2 542.036 401.649 225.446 223.918 189.956 175.447 173.032 149.026 147.892 143.216

Trailer van de Nederlandse nummer 1-film van 2016: