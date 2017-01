’FIFA verpest WK’

Met het vertrek van Sepp Blatter is de FIFA geen steek opgeschoten. Zijn opvolger Gianni Infantino blijkt precies even megalomaan. Aan het WK voetbal doen over tien jaar 48 landen mee. Dat betekent heel veel extra inkomsten voor de FIFA, maar een kwelling voor de voetballiefhebber. Wat moet die immers met al die slaapverwekkende partijtjes B-voetbal?

Topclubs gaan in elk geval niet zomaar akkoord met de koers van de FIFA. Lees meer in De Telegraaf van vandaag.