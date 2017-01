Beetje sport meer dan genoeg

„De conclusies van deze bollebozen verbaast mij absoluut niet. Dat het niet nodig is om iedere dag in kinderkleding naar een school te gaan waar je niets leert. Als je normaal beweegt, is die hele poppenkast niet nodig. Maar grappig dat dit nu wetenschappelijk bewezen is.” Dat zegt bioloog en schrijver Midas Dekkers, die naar eigen zeggen blij is dat een Brits onderzoek zijn mening onderbouwt.

„Gewoon de fiets pakken, wandelen naar de supermarkt en af en toe even je tuintje harken. Of spelen met je kinderen... Dan beweeg je al zoveel dat je je lichaam niet extra hoeft te belasten.”