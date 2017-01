Verdachte betalingen aan ex-HDI-topman

Deze Nederlandse zakenpartners van HDI-Gerling betaalden jarenlang geld aan een privévennootschap van de verzekeringstopman, in relatie met zaken die ze voor zijn verzekeringsconcern deden. Alle onderzochte bedrijven betaalden de vermoede steekpenningen routineus en bij herhaling.

De vermoede kickbacks tellen op tot een bedrag van meer dan 2,2 miljoen euro. De topman factureerde dit bedrag aan HDI-zakenpartners via zijn privévennootschap als 'advieskosten', 'provisie' of 'aanbrengfee', zo blijkt uit het strafdossier dat de krant in handen heeft.