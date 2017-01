Dode in parkeergarage Utrecht

De man werd gevonden in de parkeergarage aan de Rijnkade 5 in Utrecht. Deze parkeergarage is nog in aanbouw. Deze locatie ligt parallel aan de Catharijnesingel. Het slachtoffer lag in een schacht. Volgens de Arbeidsinspectie zou hij in de schacht zijn gevallen.

Het is niet bekend of de dode al langer in de schacht lag. De politie doet nog onderzoek naar het voorval, maar „het is nog niet zeker of het om een ongeval gaat”, zegt de politie. Zelfdoding of een misdrijf moet ook nog uitgesloten worden.