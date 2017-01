premium

Broers gepakt voor cold case uit 2009

25 min geleden

DEN BOSCH - Twee Eindhovense broers zijn dinsdag gearresteerd voor een extreem gewelddadige overval en verkrachting van een vrouw in een chalet in Schaijk in 2009. Nieuwe informatie leidde de politie naar de twee broers (26 en 28 jaar). Ze waren dinsdag niet thuis toen de politie ze wilde aanhouden, maar meldden zich desgevraagd dinsdagmiddag op het politiebureau in Den Bosch.