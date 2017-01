Weer aanhoudingen ontvoeringszaak No Surrender

Woensdagmiddag hield de politie een 32-jarige man aan, dinsdagavond werd een 28-jarige verdachte ingerekend. De twee verdachten komen allebei uit Groningen. Het slachtoffer belde belde in november 's nachts aan bij een woning in Glimmen. De man droeg nauwelijks kleren en was mishandeld. Hij zei dat hij was ontvoerd en in de buurt in een bos was achtergelaten. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In totaal zijn nu zes personen aangehouden in deze zaak. De vier eerder aangehouden verdachten zitten nog vast. Het zijn een 31-jarige en een 35-jarige man uit Groningen, een 28-jarige vrouw uit Eelde en een 26-jarige man uit Uithuizermeeden.