Rapper Boef voor de rechter

De rapper werd in september opgepakt omdat hij jongeren in een vlog opriep te komen vechten in Tilburg-Noord. Toen hij vrijkwam beledigde hij in een vlog een rechercheur door te zeggen dat hij „zijn dochter zou neuken.” In juli kwam hij in het nieuws vanwege het provoceren van een agent. Die laatste oogstte echter de meeste lof, door ijzig kalm te blijven.

Volgens een woordvoerder van het OM staat Boef niet terecht voor de opruiing. „Die zaak wordt nog onderzocht.” Wel liepen destijds meer dan honderd jongeren door Tilburg-Noord. De politie voorkwam toen een grote vechtpartij in een park in de wijk. Het zou draaien om een vete met een andere rapper, Para Soma, en diens aanhang.

Sofiane Boussaadia, zoals Boef in het echt heet, werd in Parijs geboren. Vanwege de ophef rond zijn persoon werden in september optredens van hem in Dordrecht, Eindhoven en Tilburg geannuleerd. Vanwege overlast zou hij deze maand zijn appartement in Tilburg hebben moeten verlaten. Hij las een brief waarin de verhuurder die stap aankondigde voor in een vlog in november.