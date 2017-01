Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Buurman blijft vast na overrijden Ivano (12)

46 min geleden Anna Mees

PURMEREND - De man die zaterdagavond in Purmerend over de twaalfjarige Ivano Baptista heen reed, blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag besloten.