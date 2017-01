Agenten gingen langs bij de woning aan de Borgharenweg nadat zij een anonieme tip hadden gekregen dat er in het pand een hennepplantage zou zijn. Daar bleek geen sprake van, maar in een verborgen ruimte in de meterkast werd wel een pakket gevonden met daarin het machinegeweer. Ook vonden de agenten 300 gram softdrugs.

De bewoner van het pand is gearresteerd. De politie gaat na of de kalasjnikov wellicht gelinkt kan worden aan eerdere schietpartijen.