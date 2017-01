premium

Zware avondspits verwacht op donderdag

31 min geleden

DEN HAAG - Weggebruikers moeten donderdag rekening houden met een zware avondspits. Niet alleen gaat het stormen, er wordt ook winterse neerslag verwacht. Volgens het KNMI kan het in de loop van de avond vooral in het midden, oosten en later mogelijk ook in het zuid-oosten enkele uren gaan sneeuwen.