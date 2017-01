Drukke avondspits door regen en sneeuw

Tijdens de avondspits gaat het eerst flink regenen, melden de weerbureau’s. Langs de kust is het ook stormachtig met windsnelheden tot 115 kilometer per uur. Later op de avond gaat de regen op steeds meer plekken over in (natte) sneeuw.

Vooral in een zone van Zeeland via Utrecht naar het oosten van het land ontstaat mogelijk een sneeuwdek van 5 tot 10 centimeter, aldus Weerplaza.

Sneeuw en gladheid kunnen het verkeer ook vrijdagochtend parten gaan spelen. Het wordt opnieuw een gure dag met zelfs kans op een noordwesterstorm aan de kust. Verder landinwaarts is ook kans op meer sneeuw.

Vanaf het weekend houdt het winterweer aan en kan het weer gaan sneeuwen. ’s Nachts kan het plaatselijk licht vriezen. Na het weekend daalt de temperaturen verder en krijgen we een paar echte vorstdagen. De schaatsten kunnen dus uit het vet gehaald worden.