A58 dicht na ongeluk in Vlaketunnel

34 min geleden

DEN HAAG - De A58 Bergen op Zoom naar Vlissingen is dicht bij de Vlaketunnel. In de tunnel is een hoogwerker van een vrachtwagen gevallen. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot het middaguur, melden ANWB en Rijkswaterstaat.