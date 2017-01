Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Hollandsche IJsselkering gesloten om storm

1 uur geleden

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - Rijkswaterstaat heeft in de nacht van woensdag op donderdag de Hollandsche IJsselkering gesloten vanwege de storm. De schuiven van dit Deltawerk bij Krimpen aan den IJssel gaan dicht bij een waterstand hoger dan 2,25 m boven NAP. Donderdagochtend om 7.00 uur is de kering weer opengegaan. Ook voor vrijdag staat een tijdelijke sluiting gepland. De kering sluit gemiddeld drie keer per jaar.