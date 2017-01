Illegalen proberen het via Rotterdam

Vorig jaar zijn 509 vreemdelingen aangetroffen die via een van de vijf veerdiensten de oversteek wilden maken, blijkt uit een brief die burgemeester Ahmed Aboutaleb donderdag aan de gemeenteraad heeft gezonden. Dat zijn er meer dan in voorgaande jaren.

Het zijn volgens de cijfers vooral Albanezen die proberen in containers, laadbakken en trailers te klimmen. Zij worden uitgewezen naar het land van herkomst.

De veerdiensten van Stena Line (349) en P&O Ferries (133) hebben het meeste last van pogingen van illegalen om aan boord van de schepen te komen.

Volgens Aboutaleb is de kans op een succesvolle oversteek klein. Door ingezette maatregelen van Koninklijke Marechaussee, politie, gemeente en andere partijen wordt 78 procent van hen al in Nederland aangetroffen.