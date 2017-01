De gemeente heeft via Facebook een oproep geplaatst. ,,We hebben veel reacties op het bericht gekregen en veel mensen hebben het bericht gedeeld, maar de gouden tip zit er nog niet tussen'', zegt een woordvoerder donderdag. Hij zei verder dat het nog niet duidelijk is of de as van een mens of van een dier is.

Een doos met daarin serviesgoed en de urn werd op 21 of 22 december vorig jaar ingeleverd door een onbekende vrouw. De kringloopwinkel leverde de urn af op het gemeentehuis, maar drie weken na de ontdekking weet de gemeente nog altijd niet van wie de urn is.

De urn zat in een tas. Foto: Kringloopwinkel Capelle

De urn wordt nog zeker drie maanden bewaard. Als niemand zich meldt, dan zal de gemeente de as waarschijnlijk uitstrooien op het strooiveld van crematorium en begraafplaats Schollevaar.