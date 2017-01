premium

Rond 19.30 zien we alleen nog sneeuw in Groot-Brittannië.

Volg hoe regen vanavond overgaat in sneeuw

28 min geleden Onze Redactie

Vanuit het westen valt op steeds meer plaatsen regen. Later vanavond gaat de neerslag vooral in het midden en oosten over in sneeuw. Hoe laat de sneeuw ons land bereikt en waar, kun je volgen via de actuele weerkaart van Weerplaza.