Ruben (15) redt gevallen vrouw met rollator van aanstormende trein

Ruben den Engelse was maandag op weg naar school, toen hij de vrouw met rollator op het spoor zag. Hij sprong van zijn fiets en rende onder de gesloten spoorbomen door. Hij hielp de vrouw overeind en trok haar naar de kant.

„Ik vroeg nog aan haar, gaat het? Maar ze antwoordde niet, zo geschrokken was ze. Ik sprong daarna snel weer om mijn fiets om niet te laat op school te komen. Een andere oude man was haar inmiddels al gaan helpen om de boodschappen terug in de rollator te zetten. Hem heb ik verder ook niet meer gesproken. Ik weet dus niet wie die vrouw was en hoe ze naar huis is gekomen”, vertelde Ruben aan de Stentor.

’Boodschappen vlogen uit haar mandje’

Henk Breman uit Terwolde zag hoe Ruben de vrouw wist te redden. „Mogelijk bleef de rollator haken; boodschappen vlogen uit haar mandje. Aan de andere kant van de overgang sprong een jonge jongen van zijn fiets en dook onder de boom door om haar te helpen”, schrijft Berman in het lokale nieuwsblad Voorster Nieuws. „Tot mijn grote opluchting waren zowel de oude dame als de jongeman ongedeerd.”