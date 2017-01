Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Foto: AS Media

Auto op de kop bij botsing Rotterdam: bestuurder zwaargewond

55 min geleden

ROTTERDAM - Bij een botsing op de Persoonshaven in Rotterdam is donderdagavond een zwaargewonde gevallen. Een auto bleek in een woonwijk tegen twee geparkeerde auto's te zijn gebotst en hierna op zijn kop terecht te zijn gekomen.