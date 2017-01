Sneeuwval begonnen, Zeeland kleurt wit

Het gaat daar in de nacht van donderdag op vrijdag langdurig sneeuwen. Er kan een sneeuwlaag van 5 tot 10 centimeter ontstaan. Volgens het KNMI is er komende nacht in Limburg bovendien kans op zware windstoten tot ongeveer 75 km per uur. In combinatie met sneeuw geeft dat extra hinder. In Zeeland zijn zware windstoten mogelijk tot 80-90 km/uur.

ZIE OOK: Volg hoe regen vanavond overgaat in sneeuw

’Wees voorbereid’

Bij code oranje zegt het KNMI: Wees voorbereid. Het is waarschuwing die wordt afgekondigd als een weersverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.

In het binnenland valt lokaal 5-10 cm sneeuw. In het westen kan het tijdelijk wit worden, aldus Weeronline. Het verkeer moet in het hele land rekening houden met hinder.

In het westen van België kleuren het landschap en de wegen momenteel al goed wit en rond 22.15 uur kleurt ook het zuiden van Zeeland wit. In Engeland is op grote schaal al enkele centimeters sneeuw gevallen. Deze winterse neerslag breidt zich komende uren uit over heel Nederland.

Advertentie

Verwachting komende nacht

In Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg kan de sneeuw donderdagnacht langdurig blijven liggen. In het westen dooit de sneeuw vannacht grotendeels weer weg, door het opsteken van een stevige westenwind die de temperatuur een paar graden boven nul houdt. Sneeuwbuien vanaf zee die later in de nacht volgen kunnen morgenochtend in de kustprovincies echter weer lokale gladheid veroorzaken. In het hele land moet het verkeer dus rekening houden met hinder.

ZIE OOK: NS verwacht sneeuwhinder

De meeste sneeuw wordt verwacht op de Sallandse Heuvelrug, de Veluwe en in Twente en de Achterhoek. Er kan 5 tot 10 cm vallen. Elders ontstaat een sneeuwdek van enkele centimeters. Tijdens de sneeuwbuien kunnen in Zeeland en Zuid-Limburg zware windstoten voorkomen van 75 tot 90 km/uur, aan zee windstoten van misschien 90 tot 100 km/uur.