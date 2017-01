Gehaat voorstel raad Amsterdam uitgesteld door slinkse truc

Tijdens een vergadering van de raadscommissie over het afschaffen van de zelfstandige deelgemeenten van Amsterdam, die bestuurscommissies heten, liepen de gemoederen hoog op. De coalitie bestaande uit D66, VVD en SP willen graag een einde maken aan deze extra bestuurslaag, en de bestuurscommissies vervangen door onschuldige adviesraden. Een minderheid van PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren wil de bestuurscommissies juist overeind houden.

Hoofdelijke meerderheid

De coalitiepartijen hebben een meerderheid. Maar tijdens een commissievergadering waarop eigenlijk alleen de fractiespecialisten aanwezig waren, doken plots zeker zes extra linkse raadsleden op om hun kompanen in de raadszaal een hoofdelijke meerderheid te geven. Op die manier konden PvdA, GroenLinks en de dierenpartij een hoofdelijke stemming afdwingen om het voorstel van de coalitie nog een tijdje uit te stellen. De streek komt uit de koker van GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink. Zijn GroenLinks pleit onder meer voor een extra advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken over het afschaffen van de bestuurscommissies.

Verantwoordelijk wethouder Choho zag zich geconfronteerd met de linkse meerderheid die zich voor zijn ogen verzamelde en vroeg onmiddellijk uitstel aan om een juridische onderbouwing te schrijven.

Lagerhuis

De truc doet denken aan een episode uit de beroemde TV serie the West Wing, waarbij een groep leden van de oppositie zich een avond in een kantoor verschuilt om net op tijd voor een cruciale stemming de vergaderzaal in te lopen. Deze stunt werd in 2006 herhaald in het Britse Lagerhuis, waar conservatieve parlementsleden de regering Blair een loer draaiden op dezelfde manier. De initiatiefnemers bekenden de truc te hebben afgekeken van televisie.

Door de truc in de Stopera wordt een definitieve stemming over het voorstel uitgesteld tot half maart.