Inval clubhuis No Surrender

De politie is met een forse hoeveelheid manschappen aanwezig. Er worden hekken om het complex geplaatst en politiemensen hebben inmiddels het pand betreden. De politie Noord-Nederland zegt dat het clubhuis op bevel van de burgemeester is gesloten en dat de baas van No Surrender Henk Kuipers inmiddels is ingelicht.

Wat de reden is voor de sluiting van het clubhuis, wil de politie niet zeggen. Er komt later in de ochtend een persconferentie. De politie gaat het pand volledig uitkammen vandaag en sporenonderzoek doen. Ook bij de president van de club, de tweede man na Kuipers, is een inval gedaan. De politie wil niet zeggen waarom.

Henk Kuipers Foto: ANP

De politie neemt geen enkele risico. In de hele gemeente Emmen geldt een samenscholingsverbod voor leden van outlawmotorclubs. Groepen mogen niet groter zijn dan vier personen.

No Surrender in het Noorden ligt flink onder vuur. In de afgelopen weken deed de politie invallen bij Kuipers en enkele bestuursleden van de club. Ook werden zes leden aangehouden voor de ontvoering en ernstige mishandeling van een lid van No Surrender, die de club had verlaten. Ook in een andere zaak waarbij een lid de club uit is gezet, in ‘bad standing’ heet dat, zijn aanhoudingen gedaan vanwege bedreiging.

Het clubhuis vormde in 2014 het toneel van een grote breuk in de motorgangwereld. Kuipers stapte toen over van Satudarah naar No Surrender. In het clubhuis lichtte de motorclubbaas toen de overstap toe aan media die massaal naar het honk waren gekomen. Het Noorden telt nu vier afdelingen van No Surrender.