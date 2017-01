Mogelijk nog meer geld voor verpleeghuizen

Van Rijn sprak na afloop van de ministerraad, waar zijn plan werd goedgekeurd om direct 100 miljoen euro uit te trekken om de ergste nood in de verplegingszorg te lenigen. Het geld is bedoeld om meer handen aan het bed te krijgen.

Minimumnormen

Het kabinet trekt het geld uit naar aanleiding van het zogenoemde kwaliteitskader dat is opgesteld door het Zorginstituut. In dat document is een aantal minimumnormen opgesteld waar verpleeghuizen aan moeten voldoen, onder meer op het gebied van veiligheid en de samenstelling van het bestuur en het personeel.

Een van die eisen is een minimale personeelsbezetting voor verpleeghuizen, maar dat wordt geen harde norm die voor elk verpleeghuis hetzelfde zal zijn, benadrukte Van Rijn. Voor verschillende soorten patiënten zijn verschillende soorten zorg en normen nodig. ,,Maar er zijn wel een aantal minimumeisen waaraan je moet voldoen.''

70.000 extra medewerkers nodig

In hun manifest voor de ouderenzorg pleitten Hugo Borst en Karin Gaemers onder meer voor zo'n minimumaantal medewerkers van twee mensen op elke acht patiënten. Actiz, de organisatie van zorgondernemers, zei eerder deze week dat voor de uitvoering van het gehele manifest 1,5 tot 2 miljard euro en 70.000 extra medewerkers nodig zijn.

De Nederlandse Zorgautoriteit is bezig te bepalen hoeveel het gaat kosten om het kwaliteitskader door te voeren. Van Rijn verwacht in februari hier meer over te kunnen zeggen.