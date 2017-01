premium

Dode bij ongeluk Medemblik

31 min geleden

MEDEMBLIK - Bij een ongeluk op de Markerwaardweg in het Friese Medemblik is vrijdagmiddag een dode gevallen. De auto van het slachtoffer reed tegen een vrachtwagen en belandde daardoor in een droge sloot. De vrachtwagen belandde in de berm.