Rutte: opvoeding nodig tegen overlast oudjaar

Rutte keek terug op de overlast rond de jaarwisseling. Hij constateerde dat het aantal incidenten met ruim 10.000 wat lager was dan andere jaren, maar „tegelijkertijd nog heel veel te hoog.” Van het kabinet mag men alle mogelijke maatregelen verwachten, maar „dit lossen we niet op met regels, wapens en geld.” „De bottomline is dat iedereen moet beseffen dat dit gedrag, geweld tegen elkaar, tegen politie en hulpverleners en vernieling van andermans eigendommen gewoonweg onacceptabel is.”

De premier vindt dat „echt een mentaliteitskwestie en daar heb ik eerlijk gezegd in het publieke debat te weinig over gehoord.” „Ik vind dat we dat niet normaal moeten vinden.”