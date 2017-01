Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

473 kilo coke uit Suriname onderschept

16 min geleden

ROTTERDAM - In de Rotterdamse haven is een drugstransport van 473 kilo cocaïne uit Suriname onderschept. De drugs zaten in een lege tankcontainer, maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend.