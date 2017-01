Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Legale radiozender uit de lucht gehaald

49 min geleden

OMMEN - De lokale omroep van Ommen is per ongeluk uit de lucht gehaald door het Agentschap Telecom. Die toezichthouder dacht dat het om een zendpiraat ging, maar dat was niet zo, meldt RTV Oost.