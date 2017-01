In een uitgelekt rapport beschrijven politie en OM dat het aantal misdrijven in werkelijkheid bijna vijf keer zo hoog ligt als uit de officiële cijfers blijkt. Dit komt omdat veel mensen geen aangifte doen en omdat de politie op veel soorten misdaad geen zicht heeft. De aangiftes die wel worden gedaan, worden bovendien door justitie vaak niet opgepakt. Criminelen zouden door dit alles gaan handelen alsof ze onaantastbaar zijn en de capaciteit bij de politie is zo laag dat de burger het vertrouwen dreigt te verliezen in de handhaving.

Minister Van der Steur noemt het rapport ’een discussiestuk’. „Daarmee kunnen we ons voorbereiden op de toekomst.” Volgens premier Rutte laat het rapport zien dat ook een volgend kabinet moet investeren in de veiligheidssector.

De oppositie vindt het maar een matte reactie van het kabinet op zo’n sterk signaal. „Dit is geen discussiestuk, maar een noodkreet”, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg. „Wij zijn hier over uitgediscussieerd: er moeten meer mensen bij.”

„De minister moet dit serieus nemen en niet de kop in het zand steken”, stelt PVV-Kamerlid Helder. SP-Kamerlid Van Nispen vindt dat de minister net doet alsof hij slechts een tik op de vingers heeft gekregen. „Maar het is een knal in z’n gezicht. Toch doet hij alsof er niets aan de hand is.”

Het geluid dat er meer misdaad is dan geregistreerd wordt, is niet nieuw. Korpschef Akerboom wees er bij zijn aantreden ook al op. Vooral cybercrime blijft voor de politie nog vaak onzichtbaar.