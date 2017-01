’Het was crisis, maar Leijtens was geen crisisman’

Naar verluidt heeft Leijtens veel kansen gehad, maar wist hij die keer op keer niet te benutten. Het was crisis, maar hij was geen crisismanager, constateerde men.

Hoewel Leijtens het dus liet liggen, krijgt hij direct een nieuwe functie. Dat komt omdat hij als topambtenaar deel uitmaakt van de Algemene Bestuursdienst. Door die club worden de belangrijkste, ambtelijke banen in Den Haag verdeeld. Wie eenmaal lid is, is zo goed als verzekerd van inkomen. Leijtens wordt nu kwartiermaker voor de integriteitskamer op Sint Maarten, dat gaat hij vanuit Den Haag doen.

De PvdA eist opheldering over deze overstap. Kamerlid Groot vindt het opmerkelijk dat Leijtens na de dramatisch verlopen reorganisatie direct een nieuwe baan krijgt bij de overheid. „De PvdA wil hier tekst en uitleg over. Dit bevreemdt ons wel.”

De officiële verklaring van het departement over het vertrek luidt: „Het afgelopen jaar is het accent van de functievervulling dusdanig verschoven dat zijn persoonlijke verwachtingen over de functie van directeur-generaal Belastingdienst en deze functievervulling onvoldoende op elkaar aansloten. Leijtens heeft daarom aangegeven dat hij zichzelf niet langer de aangewezen persoon vindt om de Belastingdienst te leiden.”