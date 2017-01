premium

Zwaargewonde door schietpartij in Foxhol

Gisteren, 23:53

FOXHOL - In de Groningse plaats Foxhol is vrijdagavond iemand neergeschoten. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de politie vluchtten de dader of daders vermoedelijk in een auto richting Zuidlaren.