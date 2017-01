premium

CZ verklaart overstapper dood

1 uur geleden

TILBURG - Eric Steur uit Tilburg leeft nog. Dat wil hij even duidelijk maken. Steur stapte eind vorig jaar over van zorgverzekeraar CZ naar Anderzorg. Hij kreeg een nieuwe zorgpas, maar zijn vrouw kreeg een brief dat hij op 31 december was overleden, met de condoleances.