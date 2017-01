Kevin B. vast in Engeland

De 31-jarige Amsterdammer is een vaste waarde als linebacker van 17-voudig Nederlands kampioen Amsterdam Crusaders én de Dutch Lions, zoals het nationale team in de volksmond heet. Bij beide teams is hij captain van de verdedigers. Met zijn sport verdiende B. overigens niets. Hij kreeg slechts wat kleding. Voor zijn onderhoud werkte hij bij een ICT-bedrijf in Almere.

Kennenlijk besloot de geroutineerde football-speler op 27 december over te gaan tot criminele praktijken. Van B. is niet bekend of hij zich vaker inliet met dit soort zaken. Hij staat te boek als voorbeeldig. Diens ploeggenoten blijken bijna drie weken na zijn arrestatie ook nauwelijks op de hoogte. Winston Ronde, hoofdcoach bij Crusaders, reageert overdonderd op de arrestatie van B. „Ik moet dit echt op me laten inwerken. Ik ben helemaal van slag en kan het eigenlijk niet geloven.”

Ronde heeft zijn aanvoerder al een tijd niet gesproken, omdat het seizoen is afgelopen. „In mijn beleving was hij volop bezig met het Nederlands team en dan laat ik hem met rust.”

De instelling van B. wordt alom geroemd. Ronde: „Kevin is een modelprof en mijn rechterhand in het veld. Hij heeft een karakter dat voor een coach ideaal is. Ik wil ook echt niet vooruitlopen op wat zijn eventuele afwezigheid in de toekomst teweegbrengt. Hij is nog niet veroordeeld.”

Coach Claudio Bartolozzi van het Nederlands team is om een reactie gevraagd, maar hij heeft niet gereageerd.

Advertentie

Zoals het zich nu laat aanzien, was de interland op 8 oktober 2016 tegen Polen de laatste wedstrijd van B.. Hij werd vlak na Kerst op Biggin Hill Airport, ten zuiden van Londen, op heterdaad betrapt met zes gelijke pakketten cocaïne. Versneden vertegenwoordigt de hoeveelheid van twaalf kilo in Groot-Brittannië een straatwaarde van 1,6 miljoen euro.

Door de lokale officier van justitie is de overtreding van B. in een zogenaamde A-categorie voor drugsdelicten geplaatst, waar in het Verenigd Koninkrijk gevangenisstraffen van zes tot twintig jaar voor staan. B. moet zich woensdag 25 januari verantwoorden tegenover de Britse rechter.

B. vloog vanuit Breda, een niet alledaags vliegveldje, met een klein zakenvliegtuig naar Biggin Hill, dat in de Tweede Wereldoorlog een bekende basis was voor de Royal Air Force. Tegenwoordig ligt het volkomen in de schaduw van Heathrow, City, Luton en Stansted. Lijnvluchten landen er niet.

Bij de opsporingsdiensten komen de laatste tijd steeds meer meldingen binnen van drugshandel via dit soort kleine vliegvelden. Criminele bendes huren of zetten eigen materieel in. Zo werd twee maanden geleden een vliegtuigje onderschept dat vanuit Hilversum terug wilde vliegen naar Zweden met twee kilo drugs, eveneens cocaïne. Arrestaties volgden.

Op Biggin Hill Airport zijn ze op de hoogte van hun criminele aantrekkingskracht als kleiner vliegveld. Er is geïnvesteerd in opsporingsmethoden naar drugs, zoals speurhonden en kooldioxidedetectie. B. liep vervolgens tegen de lamp.

Voorzitter Paul van der Kolff van Amsterdam Crusaders maakt duidelijk dat de American Football-club zich distantieert van B.’s actie. „Wij timmeren als kleine sport ruim dertig jaar aan de weg. Dat is niet altijd eenvoudig geweest. Wij willen nu niet dat het American Football met zoiets als drugshandel wordt geassocieerd.”