Lichaam gevonden op A28 bij Beilen

19 min geleden

BEILEN - Op de A28 bij Beilen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een lichaam gevonden. De politie Drenthe meldt dat het slachtoffer door een onbekende bestuurder is aangereden.