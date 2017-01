Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Nederlander krijgt levenslang in Engeland

40 min geleden

BRIGHTON - Een in Afghanistan geboren Nederlander, Jamshid Piruz (35), is in Engeland veroordeeld tot een mogelijk levenslange gevangenisstraf wegens een brute aanval met een hamer op twee agenten. Britse media noemden de misdaad dit weekeinde „de hamer-aanval uit een horrorfilm.”