Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

CDA wil kiesdrempel van drie zetels

1 uur geleden

BARNEVELD - Het CDA wil dat er een kiesdrempel komt van drie zetels bij Tweede Kamerverkiezingen. Het CDA-congres heeft dat zaterdag in Barneveld besloten. Het nam een amendement op het verkiezingsprogramma aan. In dat programma was sprake van een kiesdrempel van twee zetels.