Spanje pakt mogelijk jihadist uit Nederland op

1 uur geleden

GERONA - Op verzoek van de Nederlandse justitie is in het Spaanse Figueras een Marokkaan aangehouden die Nederlandse papieren heeft en banden zou hebben met de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Spaanse media meldden zaterdag dat de verdachte uit Turkije naar Spanje was gereisd. Zijn aanhouding vrijdag is het gevolg van samenwerking van inlichtingendiensten van verscheidene landen.