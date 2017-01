CDA-leden verrassen bestuur met defensie-standpunt

Auteur Wopke Hoekstra had in het programma opgeschreven te ’streven’ om de uitgaven richting het Europees gemiddelde geleidelijk op te bouwen. Maar in het CDA heerst veel onvrede over de harde bezuinigingen op de krijgsmacht, waar overigens de eigen minister Hans Hillen in Rutte-I voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor was. Voorzitter Ruth Peetoom gaf toe dat de voorzichtiger toon in het programma ’een geldkwestie’ is en benadrukte dat het CDA al voorstelt om extra geld richting defensie te sturen. „Het gaat niet om een paar stuivers”, vulde Hoekstra aan.

Het overtuigde de zaal niet. Tot hoorbare verrassing vond iets meer dan 50 procent van de aanwezige CDA’ers dat er wel een tandje bij kan. Geluiden van verbazing over de correctie van de koers van het partijbestuur werden door de congresregie snel onschadelijk gemaakt door een rap ingestart filmpje.

Het congres wees verder een koerswijziging rond het softdrugsbeleid af. De afdeling Limburg had voorgesteld om een vorm van gereguleerde wietteelt toe te staan. „We leven in 2017 en niet meer in 1917”, hield een ondersteuner uit de zuidelijke provincie zijn partijgenoten voor.

Het partijprogramma pleit voor een harde koers en het sluiten van coffeeshops. Verandering op dit punt is volgens auteur Hoekstra ’een schot in het duister’. Bijna tachtig procent van de aanwezige CDA-leden bleek het met hem eens, waarmee het wijzigingsvoorstel in de prullenbak belandde.

Het CDA zet bij de komende verkiezingen in op een vertrouwde normen en waarden-agenda die doet denken aan 2002, toen Jan Peter Balkenende premier van Nederland werd. Door hard uit te halen naar de electorale concurrent VVD en Rutte verantwoordelijk te houden voor vermeend moreel verval in Nederland, hoopt de partij kiezers te verleiden die rust, stabiliteit en degelijkheid zoeken. Die zou het CDA moeten kunnen bieden.